Giustizia a rischio paralisi: tribunali deserti, mancano pm. Record bocciati

Allarme rosso tribunali, manca personale e i candidati sono sempre più impreparati

La giustizia italiana rischia la paralisi. Non usa giri di parole La Stampa di oggi, che analizza i numeri di quello che rischia di diventare un vero disastro. "Siamo la pecora nera d’Europa. Giusto per ricordare qualche numero: nelle cancellerie manca il 25% del personale e il buco si allarga dato l’alto tasso di pensionamenti; quanto ai magistrati, a fronte di un organico di 10.558 unità, risulta scoperto il 13,7% dei posti. In sostanza mancano 1.458 magistrati rispetto alle piante organiche, già sottostimate in partenza. Uno dei problemi atavici è che i concorsi per magistrati sono complessi e lentissimi".

Il problema è anche che i candidati a entrare a lavorare nei tribunali sembra sempre meno preparato. "Qualche mese fa, all’ultimo concorso per magistrati, su 6.661 concorrenti sono stati 3.513 quelli che si sono tirati indietro alla terza prova e non hanno consegnato alcun elaborato; soltanto in 3.147 hanno consegnato. Una sorta di caporetto", scrive la Stampa. "Al penultimo concorso, nel 2022, hanno bocciato il 95% dei candidati perché non sapevano né elaborare né comprendere un testo scritto: su 3.800 candidati alla fine sono passati appena in 220. E 90 posti a disposizione sono restati scoperti".