GOURMANTICO 2025 alla scoperta dei sapori dell'Alta Cucina

Nella location del centro pentole Agnelli è stato presentato dall' Associazione Culturale Enogastronomica Insiemecostituita da 21 ristoranti lombardi delle provincie di Bergamo, Como, Monza Brianza, Sondrio, rilanciano anche per il 2025 il progetto Gourmantico, con lo scopo di valorizzare la cultura enogastronomica dell’alta Ristorazione per favorire la crescita dell’ospitalità e del servizio degli associati, il coinvolgimento dei giovani e la ricaduta positiva in termini di immagine e consenso per il movimento della ristorazione e dell’enogastronomia locale.Nella nuova edizione 2025 l’associazione Insieme vuole celebrare l'arte dell'accoglienza in tutte le sue forme, offrendo un'esperienza che unisce il piacere della cucina raffinata a un servizio di sala impeccabile. Quest'anno, il

focus si sposta sul valore unico del servizio di sala, il vero cuore pulsante di un'esperienza gastronomica indimenticabile. Come diceva Toni Sarcina, sodale dello chef Gualtiero Marchesi, fondatore con la moglie Terry della famosa scuola di cucina Altopalato di Milano e presidente della Commanderie des Cordons Bleus “Un buon servizio in sala può elevare un pasto da buono a memorabile.”Il motto è: aprire le porte dei migliori ristoranti della Lombardia ad una convivialità alla portata di tutti.Con un menù completo a prezzo calmierato nel 2024 il progetto ha collezionato numeri importanti, 21 ristoranti, 9 stelle Michelin, circa 25.000 coperti e più di 120.000 visitatori unici sul sito web gourmantico.it.Con il messaggio Il piacere di un servizio d'eccellenza Gourmantico 2025 vuole ispirare un settore che fa delladedizione e della professionalità il suo biglietto da visita. Chef, sommelier, camerieri e maîtres diventano i protagonisti di un racconto che esalta la sinergia tra l’arte culinaria e l'arte di servire, perché ogni dettaglio conta quando si tratta di creare emozioni indimenticabili, perché l’eccellenza non è solo ciò che si porta in tavola, ma anche il modo in cui viene presentata, raccontata e condivisa.



Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna