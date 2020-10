Cronache

Giovedì, 15 ottobre 2020 - 18:32:00 Gran Bretagna: quarantena per chi arriva dall'Italia Per la Gran Bretagna l'Italia non è più paese sicuro sul fronte Covid, sarà necessaria la quarantena

La Gran Bretagna impone la quarantena per chi arriva dall'Italia. L'obbligo di auto-isolamento è stato imposto dopo che il Regno Unito ha rimosso l'Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid. Il ministero dei trasporti britannico citato dalla Press Association annuncia che chiunque arrivi dall'Italia a partire da domenica deve osservare un periodo di 14 giorni di auto isolamento.