Grana Padano, lamponi e salamini: nuovi richiami. Ecco le marche da evitare

Dal grana ai lamponi: nuovi allarmi alimentari. Le marche da evitare

Negli ultimi giorni, il Ministero della Salute e le catene di supermercati hanno segnalato un'onda di richiami di prodotti alimentari che interessano il Grana Padano DOP grattugiato, i lamponi surgelati, i salamini dolci e il salame mantovano. Questi richiami si aggiungono a una lista crescente di prodotti ritirati dal mercato per differenti motivi, tutti previsti al fine di tutelare la salute dei consumatori.

La precauzione riguarda il Grana Padano DOP







Conad ha avviato un richiamo di un determinato lotto di Grana Padano DOP grattugiato prodotto da Ambrosi Spa per via della possibile presenza di micro-frammenti di plastica, individuati durante i controlli qualità interni. Il richiamo si concentra esclusivamente sulle vaschette da 150 grammi identificate dal numero di lotto 24149 e con scadenza 15/07/2024. Ai consumatori viene richiesto di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per ottenere un rimborso o una sostituzione.

Attenzione ai lamponi surgelati







Il secondo richiamo, annunciato dai supermercati Carrefour, è diretto verso i lamponi interi surgelati sotto il marchio Carrefour Bio, prodotti da Fruits Rouges de l’Aisne. Il motivo di questa misura di precauzione risiede nella possibile presenza di Norovirus, particolarmente pericoloso per la salute umana. I consumatori in possesso dei sacchetti da 400 grammi con il lotto 50616301 e TMC 03/04/2026 sono invitati a non consumarli e a prestare attenzione ad eventuali sintomi qualora fossero già stati consumati.

Il salamino dolce sotto osservazione

Il Ministero della Salute ha indicato anche il richiamo del salamino dolce a marchio Azzocchi Roberto, a causa della presenza di Salmonella. Il lotto interessato è il numero 113SD con TMC 07/10/2024, venduto in confezioni sottovuoto di peso variabile. I consumatori sono avvisati di non consumare il prodotto e di seguire gli eventuali aggiornamenti.





Allerta sul salame mantovano

Infine, un'ulteriore avvertenza è stata diramata per il salame e salame mantovano a marchio Cattini, per la possibile contaminazione da Salmonella. Il richiamo riguarda le confezioni da circa 400/500 grammi e pezzi interi da circa 1,2 kg, marcato con il numero di lotto 22 02 24. Questo richiamo segue segnalazioni precedenti sullo stesso tipo di prodotto del salumificio Cattini, suggerendo un'attenzione costante verso questo produttore.

Dal primo gennaio 2024, si sono verificati 140 richiami che hanno interessato complessivamente 286 prodotti alimentari, mettendo in luce l'importanza dei controlli di sicurezza e della prontezza nelle azioni di richiamo per proteggere i consumatori da potenziali rischi per la salute.