Grecia, maxi incendio vicino alle spiagge di Corinto: evacuati 1200 bambini

Grecia in fiamme, maxi incendio vicino alle spiagge di Corinto: 1200 bambini evacuati dai campeggi

Milleduecento bambini sono stati evacuati dai campi estivi a Loutraki, quattro chilometri a Nordest di Corinto, a causa di un grosso incendio. Lo ha annunciato il sindaco di Loutraki. I bambini evacuati erano in villeggiatura soprattutto in campeggi organizzati nelle località di mare.

GUARDA IL VIDEO DELL'INCENDIO

I campi di vacanza sono stati minacciati dagli incendi scoppiati vicino alla località balneare di Loutraki, a 80 km da Atene. "Abbiamo salvato 1.200 bambini che erano nei campi di vacanza", ha riferito il sindaco Giorgos Gkionis. Altri incendi sono in corso in altre località di villeggiatura come Kouvaras, una cinquantina di chilometri da Atene. Per questo rogo, oggi pomeriggio, la polizia ha arrestato un sospettato con l’accusa di essere il piromane. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco Yiannis Artopios, le fiamme sono divampate anche a Dervenochori e a Kaparelli, nella Beozia.

La Grecia è reduce da un’ondata di caldo durata quattro giorni che si è attenuata nel fine settimana. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori ondate di calore. L’azione dei vigili del fuoco è ostacolata da forti venti che hanno raggiunto velocità di 50-60 chilometri orari. In serata una fonte dei vigili del fuoco ha dichiarato che sono 60 i roghi in corso.