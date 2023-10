Grillo jr, le pressioni dei suoi legali. "Silvia pubblicò una foto in mutande"

Grillo jr, il tentativo di screditare le vittime: le domande dei legali sui dettagli della casa a distanza di 4 anni

Il processo a carico di Ciro Grillo e i suoi amici é alle battute finali. L'udienza chiave é in programma per il 7 novembre, quando sarà il turno di Silvia, la principale accusatrice del figlio del garante del M5s e dei suoi tre amici: l'accusa é di stupro di gruppo. Ma nei giorni scorsi - si legge su Il Giornale - é stato il turno dell'altra ragazza presente in casa la notte delle presunte violenze nella villa dei Grillo in Sardegna nel luglio 2019. Roberta è la giovane che dormiva sul divano e che accusa i ragazzi di molestie: "Con quelle foto hot mi hanno fatta sentire come un oggetto. Ora ho paura ad uscire con qualunque ragazzo, penso sempre che potrebbe essere come loro". La ragazza a processo ha confermato tutto, soprattutto le violenze subite da Silvia. «Le ho chiesto che cos’era successo, lei mi ha detto: "mi hanno violentata". E io le ho chiesto: chi? Lei mi ha risposto "tutti".

Ma gli avvocati di Grillo jr e compagni hanno tentato di tutto per farla cedere e screditarla: "Che tipo di pasta ha cucinato quella sera?". Si è sentita rivolgere anche questa domanda, in udienza e sotto giuramento, Roberta. E ancora: "Lei e Silvia non eravate in condizioni di ebbrezza? Non eravate ubriache?". Lei: "Io non posso sapere com’era Silvia realmente, io avevo bevuto, non ero in condizioni... ero cosciente del mio corpo, però avevo bevuto". L’avvocato non molla: "perché poi a un certo punto siete rimaste ancora in quella casa?", "quando vi siete svegliate i ragazzi dormivano?", "quanto tempo è passato da vostro risveglio a quando vi hanno accompagnate? Pochi minuti? Mezz’ora? Un’ora? Due ore?". Sotto l’incalzare Roberta fatica a rispondere, "non un’ora, non cinque minuti...". . E ancora: "Silvia aveva pubblicato una foto in mutande e reggiseno?".