Grillo jr, scontro in Aula: la difesa vuole mostrare video del presunto stupro

Caso Grillo Jr, il legale della ragazza: "Proiettare in aula il video della violenza? La vittima va rispettata"

Un racconto chiaro quello che è emerso dalla deposizione in aula a Tempio Pausania, dove la ragazza presunta vittima di violenza sessuale ha raccontato - in lacrime - quel che è successo quella notte di luglio 2019. "La teste ha detto chiaramente e in maniera precisa quello che è accaduto quella notte. Ha detto che c'è stato un momento in cui si è sentita una preda. Sulle difese degli imputati non aggiungo altro".

A dirlo è l'avvocato Dario Romano, dello studio legale di Giulia Bongiorno, oggi assente, prima di lasciare il Tribunale di Tempio Pausania, dove si è tenuta la nuova deposizione della giovane italo norvegese che ha denunciato Ciro Grillo e i suoi tre amici di violenza sessuale.

Ma lo scontro si è consumato perchè domani la difesa vorrebbe proiettare in aula tre spezzoni di video di quella notte. "La testimone è a disposizione del Tribunale - dice l'avvocato romano - ovviamente nel rispetto della sua persona. Si vedrà ciò che accadrà in udienza. Sicuramente c'è una vittima che va rispettata e in questo senso ci comporteremo".