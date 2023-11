Grillo jr, Silvia e l'altro stupro subito: "Mi ha coperto il viso e penetrata"

Grillo jr, Silvia svela i dettagli. Altra violenza subita qualche anno prima in Norvegia

Il processo a carico di Grillo jr e dei suoi tre amici accusati di violenza sessuale di gruppo da due ragazze, si avvia verso la conclusione. In aula è stata ascoltata la principale accusatrice di Ciro e dei suoi compagni, Silvia. La ragazza, dopo aver parlato nel dettaglio, di quanto le successe quella notte di quattro anni fa in Sardegna, si è poi soffermata su un altro episodio. Un secondo stupro subito alcuni anni prima in un campeggio in Norvegia, tradita da quello che riteneva essere il suo migliore amico. Ma la giovane questo episodio non lo ha mai denunciato.

"Stavo dormendo - racconta Silvia in tribunale e lo riporta La Verità - ed è successo. Lui mi ha penetrata e quando poi mi sono svegliata, mi sono accorta che ero da un lato, mi facevano tanto male le parti intime, ho provato a girarmi e lui mi ha coperto il volto e poi l'ho visto finire sul sacco a pelo". Silvia poi, incalzata dagli avvocati, entra ancora di più nel dettaglio. "Avevamo due sacchi a pelo in tenda, lui aveva aperto da un lato il mio. Mi ha tirato giù i pantaloni". La ragazza poi spiega cosa successe dopo. "Ne ho parlato con le mie amiche. Ero totalmente scossa, non sapevo neanche cosa mi fosse successo. Una delle mie amiche mi ha chiesto se avessi voluto andare dalla polizia o da un medico. Io le ho detto che non capivo perché dovessi andare, le dissi: okay, mi è successa questa brutta cosa, però non vedo perché...".