Gruppo Veronesi, lavoratore mangia scarti di mortadella: licenziato

Il colosso del settore agroalimentare Gruppo Veronesi ha sospeso un operaio per aver mangiato degli scarti di mortadella

Un operaio dello stabilimento di Correggio dell’azienda socio cooperativa Agricola Tre Valli che lavora per conto del Gruppo Veronesi, il colosso leader nel settore agroalimentare e presente sui mercati, tra gli altri, coi marchi Aia e Negroni è stato sospeso con possibile licenziamento per aver mangiato delle fette di mortadella destinate allo scarto.

"Sono stato sospeso dal lavoro per aver mangiato due fette di mortadella". È quanto denuncia l'operaio che preferisce restare anonimo.

Dai video delle telecamere di sorveglianza all'interno dell'azienda, emerge una situazione che alla proprietà non piace. "Mi hanno contestato il fatto che durante il turno di lavoro, che dura otto ore, ho preso due fette di mortadella per farcire un pezzo di gnocco che mi sono portato da casa. Ho fatto uno spuntino nella mia pausa, dato che nello stabilimento ci sono alcuni distributori automatici che non bastano per 80 dipendenti e al pomeriggio sono già vuoti. I nostri turni sono pesanti, mangiare qualcosina per avere la forza di lavorare è necessario. Così siamo costretti a ricorrere a cibo alternativo".

Il lavoratore contesta una condotta a suo giudizio scorretta da parte dell’azienda quando è stato convocato. "Ho subito ammesso di aver mangiato il panino con la mortadella, non mi sembrava di aver fatto nulla di sbagliato. Anche perché allora sarebbe da sospendere tutto il personale, perché questa è una prassi consolidata. Poi capisco da una parte anche le ragioni dell’azienda nel dire che se tutti mangiassimo una vaschetta a testa, sarebbe un danno. Però quello era salume di scarto... Ma c’è una cosa che non ho gradito: hanno provato a convincermi a licenziarmi così, a detta loro, non sarebbe risultata la segnalazione disciplinare... Lavoro qui da anni, mi sono sempre trovato bene, non ho mai creato problemi e mai mi sono lamentato. Chiedo solo di poter tornare a lavorare e di non essere punito per due fette di mortadella... Ho una famiglia e in questo periodo storico così difficile, non ricevere lo stipendio metterebbe in crisi chiunque".