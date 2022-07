Marmolada, guarda la videointervista del portavoce delle guide alpine Walter M

La videointervista con il portavoce delle guide alpine Walter Milan

Per il ciclo di webinar organizzati dall'avvocato Luca Favini dello studio Ghedini - Longo, in collaborazione con affaritaliani.it, oggi ospitiamo il Portavoce del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS Walter Milan, attraverso le sue parole ricostruiamo cosa è successo e come sono intervenuti prontamente i Soccorsi Alpini per fronteggiare questa dolorosissima tragedia.