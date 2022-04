Ha un infarto sul volo per Parigi, salvato da quattro infermieri

Ha un infarto sul volo per Parigi, lo salvano quattro infermieri: "Russava in modo strano"

Su un volo diretto a Parigi, quattro infermieri hanno salvato un passeggero in aereo. Hanno sentito un respiro affannoso e subito hanno capito trattarsi di un infarto, così sono intervenuti. Senza l’intervento dei tre infermieri, lo scorso 12 aprile, David Baù, tecnico di cantiere di 32 anni residente a Cassola nel Vicentino non ce l’avrebbe fatta.

Riccardo Baldo, Katia De Basi e Gina Valentino e Tiziana Cavallarin, compagni di lavoro nel reparto di Cardiologia di Chioggia, diretti a Parigi per un viaggio di piacere hanno salvato l’uomo in pochi secondi. "Aveva il volto bianco e sudorante e gli occhi già all'indietro" ricorda Baldo a Repubblica. "Non aveva un cappotto, ma solo una camicia e una canottiera. Katya gliel'ha strappata e abbiamo avvertito il personale di portare il defibrillatore".

Il giovane uomo versava in uno stato confusionale e non capiva che cosa fosse successo. Il personale di bordo aveva già preparato la maschera con l'ossigeno. "La prima cosa che ha detto è stata scusatemi, poi ci ha ringraziati" prosegue Baldo. Intanto gli stewards hanno avvisato i medici in Francia, avvisandoli dell’accaduto. "Ho continuato a fare il massaggio cardiaco, ma non si riprendeva. Ho sussurrato a Katya che era morto e che avrei continuato perché era giovane. Dentro di me avevo paura che non ce la facesse, ma alla fine, quando stavamo per applicare il defibrillatore, è rinvenuto".

Alla fine l’uomo ce l’ha fatta e i quattro infermieri hanno ricevuto i complimenti dal direttore generale dell'azienda Serenissima di Venezia Edgardo Contato e dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia per aver salvato la vita di un giovane 32enne.

