Gli hacker filorussi non mollano, nuovi attacchi all'Italia. Colpito il sito di Fratelli d'Italia

Quirinale, Csm, e Fratelli d'Italia e Comuni sotto attacco hacker NoName057

Prosegue anche oggi, per il dodicesimo giorno consecutivo, la campagna di attacchi hacker del gruppo NoName057 indirizzata per lo più a siti web del settore pubblica amministrazione locale, magistratura e poste.

Tra i target, a quanto si apprende, i siti del Quirinale, del Csm e il portale romano del partito Fratelli d'Italia. I siti sono tutti fruibili e al momento risultano non raggiungibili soltanto il sito del Csm e quelli di alcuni comuni. Come sempre l'Agenzia per la cybersicurezza è entrata in azione per allertare i target e fornire supporto.

Il supporto dell'Agenzia per la cybersicurezza

