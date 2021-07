"Ho sposato un prete: per questo umiliata e ricoverata in ospedale"

Quella dei preti sposati è una realtà ancora spesso discriminata. Albana Ruci racconta a Vanity Fair la sua storia con don Giuseppe Serrone. "Perché un prete non si può innamorare?", è la domanda che Albana pone ad Alessia Arcolaci che la sta intervistando. Albana quando arrivò in Italia voleva raggiungere il fratello qui già da 2 anni, per studiare con lui e trovare un lavoro.

Il primo ad aiutarla fu padre Giuseppe, responsabile del centro di accoglienza nel viterbese in cui rimase per alcuni giorni. "Ero disoccupata e padre Giuseppe, in seguito ad un incidente, aveva bisogno di essere assistito per le faccende quotidiane. Così ho iniziato a lavorare per lui, con la possibilità di vivere nella casa canonica insieme a mia madre. Lui invece andava a dormire in sagrestia per non creare malcontento tra i parrocchiani".

Poi Albana viene richiamata dal consolato per i documenti necessari al permesso di soggiorno. In quell’occasione, padre Giuseppe decise di raggiungerla per aiutarla a velocizzare l’iter burocratico. La Curia però non lo sostituì per quei giorni e quando la domenica non venne celebrata la Messa, alcuni giornali locali titolarono “Sacerdote in fuga”.

