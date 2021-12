Hong Kong: incendio in grattacielo, dramma per 300 persone intrappolate

World Trade Center di Hong Kong, incendio: 300 intrappolati e 14 feriti. I soccorsi li fanno evacuare

Un incendio divampato al World Trade Center di Hong Kong, che ospita un centro commerciale, ha intrappolato 300 persone al 39esimo piano del grattacielo e ha provocato il ferimento di almeno 14 di esse. Lo riferisce la stampa locale. I soccorritori sono riusciti poi a farli evacuare.

Hong Kong, incendio grattacielo: le ipotesi sulle cause

Secondo le prime notizie, l'incendio sarebbe divampato in un locale tecnico nel seminterrato, probabilmente a causa di un guasto elettrico, prima di estendersi a un'impalcatura sulla facciata del grattacielo di Hong Kong che ospita un centro commerciale e diversi uffici. Alcuni video che circolano sui social media avevano mostrato decine di persone intrappolate in uno spazio ristretto in una zona esterna al quinto piano, in attesa dei soccorsi.