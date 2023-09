Hotel, il migliore è sul lago di Como. Passalacqua comanda la top 50 mondiale

Residenza Passalacqua è il migliore hotel al mondo. Il Lago di Como strega i giudici della prestigiosa Academy

La World’s 50 Best Hotels Academy ha stilato la classifica 2023 con i migliori alberghi nel mondo. L'Italia è in testa alla classifica e si accaparra ben dieci posizioni, tra cui spiccano Venezia, Firenze e il Borgo Egnazia in Puglia. Ecco quali sono le strutture d'elite che consacrano il Made in Italy all'estero.

L'Accademy riunisce 580 esperti internazionali divisi in nove aree del mondo, ciascuna delle quali ha un presidente. I presidenti dell'Accademia rimangono anonimi per eliminare la possibilità di attività di lobbying, mentre i votanti devono semplicemente elencare i sette migliori hotel in cui hanno soggiornato negli ultimi 24 mesi, in ordine di preferenza.

Come riporta Il quotidiano di Puglia, ad essere incoronato miglior hotel del mondo in assoluto è la residenza Passalacqua, storico edificio sul lago di Como sviluppato all'interno di un edificio del 1787, in un terreno che appartenne a Innocenzo XI. La tipologia è quella del boutique hotel di lusso.

Medaglia d'argento per il Rosewood di Hong Kong, bronzo al "Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River". Il primo è situato nel quartiere artistico e di design "Victoria Dockside", con vista spettacolare sul porto; mentre a Bangkok il premio va anche agli sforzi della catena Four Seasons (oltre 100 hotel).

Best 50 hotel in Italia, ecco le altre strutture in classifica

Oltre al primo posto, l'Italia si aggiudica anche altre posizioni di tutto rispetto lungo la graduatoria: al 9° posto troviamo di nuovo una struttura Four Seasons, ma questa volta quella di Firenze, definito dai giudici «un'oasi di tranquillo lusso italiano». Venezia si piazza al 14° posto con il resort Aman, definito «capolavoro del Gruppo Aman in opulenza seducente, accentuato da tocchi aristocratici italiani». La struttura unisce lusso ed essenzialità, insieme ad una posizione invidiabile e scorci mozzafiato da tutte le finestre.

Le Sirenuse di Positano conquista il 20° posto. Questa ex casa estiva di famiglia che sorge sulle colline di Positano è diventata albergo nel 1951, quando i quattro fratelli titolari ne hanno fatto un capolavoro di ospitalità partenopea. Le generazioni che si sono susseguite nella proprietà e nella gestione dell'hotel hanno portato la propria visione mantenendo l'idea estetica di fondo.

La Puglia si assestra al 21° posto con Borgo Egnazia, l'hotel inaugurato nel 2009 e famoso per essere scelto da star internazionali tra cui Madonna, che merita di essere ancora più noto per il suo splendore: si tratta di un vero villaggio completamente bianco tra le campagne pugliesi. Nella motivazione i votanti hanno scritto che Borgo Egnazia «ha creato un immaginario paese delle meraviglie del Mediterraneo». Unisce il fascino antico di un borgo tradizionale au comfort dell'hotellerie di lusso, vantando anche la cucina stellata di Domingo Schingaro.