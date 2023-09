Gruppo Rosaria Marazzi Hotel: apre a Modena il nuovo albergo

Gli scatti d'Affari

Gruppo Rosaria Marazzi Hotels, annunciata l'apertura dell'albergo RMH Modena Raffaello RMH Rosaria Marazzi Hotels, gruppo alberghiero con proprietà in Italia e in Croazia, lo scorso 13 settembre ha annunciato la prossima apertura del nuovo hotel RMH Modena Raffaello. Il nuovo albergo RMH Modena Raffaello è espressione di un nuovo concept Life & Style del gruppo, dinamico e contemporaneo. Per la città di Modena, la nuova apertura è di grande richiamo: è infatti frutto di un'importante ristrutturazione dello storico hotel Raffaello, a cui i modenesi sono da sempre affezionati. Sono 31 gli appartamenti e 67 camere deluxe e suite del RMH Modena Raffaello, perfetto sia per la clientela business sia leisure. In particolare, gli spaziosi appartamenti del residence sono progettati per periodi di permanenza medio-lunghi, ideali per businessman in un'area con una forte concentrazione di aziende di primo piano nel modenese e dintorni. RMH Modena Raffaello Hotel & Residence è in una posizione strategica. Alessandra Severi, Vice Presidente del gruppo Rosaria Marazzi Hotels RMH, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di questa nuova apertura del RMH Modena Raffaello. Per il nostro gruppo Rosaria Marazzi Hotels, è un progetto di grande rilievo che prende forma, un investimento di ampio respiro nel mondo dell'ospitalità, che vuole valorizzare ulteriormente il nostro territorio".