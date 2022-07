I baci roventi di Michelle Hunziker al suo bel Giovanni Angiolini - FOTO

Michelle Hunziker esce a cena fuori con Giovanni Angiolini, non trattiene la passione e si lascia andare a dei baci appassionati

La show girl Michelle Hunziker è in Sardegna con tutta la famiglia e appena può si ritaglia dei momenti romantici, da passare con il suo bel dottore Giovanni Angiolini. La coppia ormai non si nasconde ed è sempre più intima. Il settimanale Chi li ha sorpresi di nuovo, questa volta i due sonoin un noto ristorante sardo, si lasciano andare a tenere efffusioni e baci appassionati.

Michelle Hunziker è felice e radiosa fasciata dal suo abito bon ton rosa. La bella conduttrice ha occhi e sorrisi solo per il suo Giovanni. La serata, poi, è proseguita in compagnia di alcuni amici, a ballare in una nota discoteca dell'isola.