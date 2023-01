I cani più intelligenti del mondo. La classifica

Quali sono i cani più intelligenti secondo la scienza? La classifica completa

Una ricerca condotta dall'Università di Helsinki, in Finlandia, rivela quale è la razza di cane più intelligente del mondo. Per l'occasione sonso stati presi in considerazione mille esemplari con dieci diversi test di abilità, che hanno generato la lista delle razze poi pubblicate su Nature Scientific Reports.

Il carattere del cane non ha nulla a che vedere con la razza, però, ci sono delle abilità e caratteristiche che indubbiamente hanno un'origine genetica. Gli scienziati hanno preso questi paramentri per redarre la classifica.

Quindi, i più dotati come riporta La Stampa sono i Belgian malinois, cane da pastore belga spesso scelto come cane poliziotto, che hanno ottenuto 35 punti su 39. Al secondo posto ci sono gli Australian kelpie, i Labrador retriever, i Border collie e i Golden retriever. Sesta posizione per gli Hovawart, seguiti da Spanish water dog, Shetland sheepdog, English cocker spaniel, Australian shepherd, Mixed breed, German shepherd e Finnish lapphund.

I test includevano la capacità di "leggere" i gesti umani e di problem solving in cambio di una gustosa ricompensa. I ricercatori hanno anche studiato quanto fosse indipendente un cane e quanto velocemente si rivolgesse a un essere umano per chiedere aiuto davanti a un compito irrisolvibile.



"La maggior parte delle razze aveva i propri punti di forza e di debolezza. Ad esempio, il Labrador retriever era molto bravo a leggere i gesti umani, ma non altrettanto a risolvere i problemi spaziali. Alcune razze, come il cane da pastore delle Shetland, hanno ottenuto punteggi abbastanza uniformi in quasi tutti i test", spiega la dottoressa Katriina Tiira. "Il Belgian malinois si è distinto in molti dei compiti cognitivi, ottenendo ottimi risultati nella maggior parte dei test".