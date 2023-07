I detenuti del carcere di Salerno guide turistiche per un giorno. VIDEO

I detenuti del carcere di Salerno diventano guide turistiche per un giorno. VIDEO

I detenuti del carcere di Salerno sono diventate guide turistiche per un giorno: l’iniziativa rientra nel progetto culturale che vede in mostra nella casa circondariale di Fuorni un arazzo seicentesco "Ananias e Saphira" realizzato da Raffaello.

Un’occasione, questa, per trascorrere una giornata insieme ai propri cari e dare prova delle nuove capacità acquisite nel percorso rieducativo all'interno della struttura penitenziaria.

“E' stata un’occasione per noi 'ospiti', l’onore di partecipare a un'opera di arte e cultura, cercando di far capire che abbiamo anche una vita sociale” ha commentato un detenuto. “Noi vogliamo dire al mondo che abbiamo la possibilità di riprenderci la nostra vita, sempre sperando in un perdono” ha aggiunto un altro.