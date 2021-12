No Green Pass si organizzano con il "Trasporto solidale": la chat su Telegram

Green Pass obbligatorio sui mezzi pubblici, chi è senza tessera verde si organizza con il Trasporto Solidale: migliaia gli iscritti al gruppo su Telegram

Su Telegram sono già migliaia gli iscritti al gruppo "Mva-trasporti Urbani Solidali" che mette in collegamento l'offerta da parte di chi è auto munito e la ricerca di coloro che hanno bisogno. Si tratta di una chat nazionale creata in prossimità dell'entrata in vigore del Super Green Pass oggi 6 dicembre, che prevede l'esibizione della tessera verde anche per accedere ai mezzi di trasporto pubblico.

Il gruppo su Telegram servirà per esempio a organizzare "macchinate" di studenti che non si sono vaccinati. La chat No Pass servirà inoltre per i "No Vax" adulti che vogliono evitare le spese dei tamponi e che stanno anzi chiedendo la disdetta degli abbonamenti sottoscritti con Amt, con il relativo rimborso.

