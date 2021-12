Super Green Pass, doppi turni di polizia e controllori. Multe salatissime

Super Green Pass, il nodo mezzi pubblici. Controlli all'uscita

Da oggi in tutta Italia scatta il Super Green Pass, il documento che accerta la vaccinazione avvenuta o la guarigione dal Coronavirus. Chi lo possiede potrà accedere a tutti i servizi: ristoranti, cinema, teatri, palestre, stadi. Per chi non è vaccinato, il Green Pass base consentirà solo di andare a lavoro e di prendere i mezzi pubblici. Ma - si legge sul Corriere della Sera - rimangono ancora interrogativi a cui rispondere nei prossimi giorni. Primo fra tutti, definire la carta verde base per gli over 12, quindi per gli studenti — che utilizzano i mezzi pubblici per andare a scuola. Ora è obbligatoria, come è stato ribadito la settimana scorsa, ma il governo potrebbe prendere altre decisioni su richiesta delle Regioni e venire incontro alle esigenze delle famiglie, ad esempio fornendo gratis i tamponi ai ragazzi.

Torna - prosegue il Corriere - l'obbligo di mascherine all’aperto, inserito fra gli accertamenti sui Green Pass che da oggi impegneranno le forze dell’ordine con i controllori sui mezzi pubblici, in quanto già incaricati di pubblico servizio, nonostante le ritrosie dei sindacati di categoria: potranno chiedere l’intervento delle pattuglie in caso di necessità. L’orientamento è comunque quello di non far salire operatori su bus, tram, metro e treni locali prediligendo controlli sui passeggeri in uscita, anche perché è più facile individuare gli evasori, senza creare troppi disagi. Nei giorni scorsi il Viminale ha raccomandato «verifiche serrate», anticipate già nell’ultimo fine settimana con inviti alla cittadinanza a rispettare le regole e, agli esercenti, a farle rispettare (previste sanzioni fra 400 e mille euro in caso di mancato controllo, con chiusura fino a dieci giorni).

