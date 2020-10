IGV Group, Mario Barlassina è il nuovo Sales Area manager Italia dell'azienda

Mario Barlassina, entra a far parte di IGV Group in qualità di Sales Area Manager Italia, azienda italiana di ascensori e piattaforme elevatrici che si è affermata sul mercato internazionale come leader del prodotto “su misura” e di alta gamma.

Barlassina vanta un’esperienza di oltre venticinque anni nel settore ascensoristico con significative esperienze presso Otis, sia nell’area tecnica sia nell’area sales, ThyssenKrupp Elevator. sempre nell’area vendite, Wittur S.p.A e nella filiale Italiana Schaeffer GmBh come responsabile Vendite Italia.

L’arrivo di Baldassina consentirà ad IGV di essere sempre più vicino al cliente sul territorio nazionale anche a seguito dello sviluppo di nuovi prodotti come CARe, il kit per sanificare l’ascensore in pochi minuti e ON AIR, l’ascensore che dialoga con l’architettura firmato dall’architetto Marco Piva.