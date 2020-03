Il coronavirus colpisce l'esercito. E' morto un ufficiale del ministero

Un ufficiale in servizio presso il ministero della Difesa a Roma e' morto per il coronavirus. Lo apprende l'AGI da fonti qualificate. La vittima e' un tenente colonnello che lavorava presso il Segretariato generale del ministero. Era a casa, malato da giorni, e si e' aggravato fino al decesso. Il reparto dove lavorava e' stato messo in smart working.



Coronavirus: Difesa chiude attivita' Accademie per prevenzione - Il ministero della Difesa ha disposto la chiusura delle attivita' delle Accademie militari e Scuole di formazione in tutta Italia. Il provvedimento, apprende l'AGI, e' stato adottato a scopo preventivo e in ossequio alle direttive del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede la chiusura delle scuole e delle universita'. Con misure caso per caso, sono chiuse pertanto le attivita' della prestigiosa Accademia di Modena, dell'Accademia dell'Aeronautica di Pozzuoli, dell'Accademia Navale di Livorno, della Nunziatella di Napoli, e di tutte le altre istituzioni formative delle nostre Forze armate.