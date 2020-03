Il Coronavirus si porta via Piero Schlesinger. Guidò la Popolare di Milano

Il Coronavirus non guarda in faccia a nessuno e continua a fare vittime. Se ne va Piero Schlesinger, avvocato e docente di diritto privato. Guidò la banca Popolare di Milano. Il giurista 89enne è stato l'autore di uno dei libri più studiati da coloro che muovono i primi passi nella facoltà di Giurisprudenza, lo storico "Manuale di Diritto Privato", firmato insieme ad Andrea Torrente. Nel 1956 inizia l'attività accademica all’Università di Urbino e due anni dopo si trasferisce all’Università Cattolica di Milano dove insegnerà per circa trent’anni. A quella accademica, Schlesinger ha affiancato la carriera d’avvocato che lo ha portato anche a ricoprire prestigiosi incarichi in ambito societario. Generazioni e generazioni di studenti ricorderanno Schlesinger come uno storico formatore e una colonna portante del Diritto civile. E' stato presidente dell popolare di Milano per un ventennio, dal 1971 al 1993.