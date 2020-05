"Il Covid-19? Falso allarme globale". Consulente 'ribelle' del governo tedesco

Scoppia il caso in Germania sulla pericolosità del Covid-19. Il ministro dell'Interno, il bavarese Horst Seehofer, ha tra le mani una questione molto delicata che va ben oltre i confini della Repubblica Federale. Un consulente del ministero dell'Interno ha scritto un documento, su carta intestata, che contraddice totalmente la versione del governo di Berlino.

Secondo quanto risulta allo SPIEGEL, questo consulente (il cui nome non è stato rivelato) avrebbe inviato il dossier di 80 pagine ai colleghi del ministero e anche all'esterno.

Il contenuto di questo documento è letteralmente esplosivo e clamoroso. In sostanza il Covid-19 secondo il funzionario del dicastero dell'Interno sarebbe un "falso allarme globale" e il pericolo non sarebbe "maggiore di quello di molti altri virus". Poi la conclusione choc: lo Stato è "uno dei maggiori produttori di notizie false" dall'inizio della crisi del coronavirus.

Il documento contraddice tutto ciò che il governo federale e il Robert Koch Institute affermano sul Covid-19. Il ministro Seehofer ha sostenuto un approccio rigoroso fin dall'inizio per frenare la diffusione del contagio. Il suo dicastero aveva redatto uno studio a marzo che, nel peggiore dei casi, avrebbe potuto causare centinaia di migliaia di morti se il governo avesse fatto troppo poco. "Molti paesi nel mondo e la maggior parte dei paesi in Europa hanno adottato misure simili", ha dichiarato domenica il ministro. "Le misure finora adottate stanno funzionando".

Di recente, le critiche al governo tedesco nella crisi del coronavirus sono aumentate in modo massiccio. Durante il fine settimana migliaia di persone hanno manifestato in tutta la Germania, inclusi gruppi no-vax, estremisti e ideologi della cospirazione, ma anche cittadini comuni.

Il funzionario 'ribelle' del Ministero dell'Interno lavora nel dipartimento che si occupa di questioni fondamentali per la gestione delle crisi e per la protezione civile. Secondo le informazioni in possesso dello SPIEGEL, non avrebbe dovuto essere coinvolto nell'affrontare la pandemia del Covid-19, né faceva parte della squadra congiunta di crisi tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute.