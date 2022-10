Il deputato Antonio Angelucci va a pranzo, parcheggia la Ferrari sulle strisce

Il deputato Antonio Angelucci va a pranzo fuori e parcheggia la Ferrari sulle strisce

Parcheggiare a Roma, in alcune zone, è difficile e questo lo sa bene anche il deupato Antonio Angelucci, rieletto dopo il 25 settembre nelle liste del partito della Lega che domenica 16 ottobre, è andato a pranzare in un ristorante del quartiere romano di San Lorenzo, la Trattoria Maghetto.

Antonio Angelucci, invece di posteggiare la sua Ferrari nei pressi del Verano, dove ci sono numerosi posti delimitati dalle strisce bianche, ha lasciato la vettura sulle strisce pedonali di via Volsci, all'incrocio di via dei Reti, come riporta il sito fanpage. Quasi davanti al ristorante, ma soprattutto davanti gli occhi dei fidati bodyguard, che hanno potuto tenere così sott'occhio il bolide per tutto il tempo. Con buona pace di chi doveva attraversare in quel tratto di strada, costretto a fare lo slalom a causa dello spazio occupato dalla Ferrari.