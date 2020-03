Coronavirus, si ferma anche lo storico Grand Hotel Parker's di Napoli.

Il Grand Hotel Parker’s di Napoli si ferma. Da domani, giovedì 12 marzo, lo storico cinque stelle lusso, icona di accoglienza dal 1870, sospende tutti i servizi dell’albergo e del ristorante George in osservanza al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo sulle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Una decisione dettata da un profondo senso civico; doverosa vista l’emergenza nazionale e l’impegno di tutti per rallentare il contagio.

“Siamo chiamati tutti ad azioni di responsabilità che antepongono agli interessi privati quelli del bene comune. Ci allineiamo così a quanto suggerito dal presidente del Consiglio facendo la nostra parte di cittadini e imprenditori. Chiudere è una decisione necessaria e profondamente sentita: è il nostro impegno al fine di tutelare la salute di tutto lo staff dell’albergo, degli ospiti e della collettività. C’è bisogno della collaborazione di tutti in questo drammatico momento che sta vivendo il Paese e vogliamo essere di sostegno al lavoro di medici e paramedici che ogni giorno in prima linea lavorano per la salute di tutti. Siamo fiduciosi e ci auguriamo di poter riaprire presto il nostro albergo alla città e ai tanti ospiti stranieri che, siamo certi, torneranno a visitare l’Italia e la nostra meravigliosa città”, ha dichiarato Salvatore Avallone, amministratore della struttura alberghiera.