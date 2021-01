Il Papa censurato da Vatican News. "L'intervista non va messa sui social"

Il Papa è stato silenziato dai media del Vaticano. Una mail del coordinatore di Vatican news - si legge sulla Verità - ha ordinato ai collaboratori di non diffondere l'anticipazione dell'intervista concessa da Francesco a Canale 5. Questa la mail testuale: "La notizia riguardante l'anticipazione dell'intervista concessa da Papa Francesco a Canale 5, che verrà trasmessa domani sera è disponibile, ma le notizie realizzate su questo argomento non vanno socializzate".

Non lascia spazio a dubbi questa mail - riportata sulla Verità - e infatti sui social di Vatican News la notizia non viene diffusa come da ordini dall'alto. Per questo nei giorni seguenti - prosegue la Verità - i vertici di Vatican News sono stati convocati dal Papa per una spiegazione sull'accaduto, con tanto di ramanzina papale. Una censura vera e propria che evidenzia le differenze di pensiero anche all'interno del Vaticano, ma Francesco su queste cose ha dimostrato di non guardare in faccia a nessuno, mettendo alla porta anche suoi fedelissimi non allineati.