Il Papa dice basta ai catechisti improvvisati e istituisce il Ministero

Papa Francesco: "Mai più catechisti improvvisati, in arrivo il Motu Proprio".

Mai più catechisti improvvisati. Papa Francesco istituisce il ministero del catechista che eserciterà un compito ufficiale alla stregua degli altri servizi della Chiesa affidati a un religioso o a un laico (Accolitato, Lettorato). Bergoglio ha dato vita a una Lettera apostolica in forma di Motu proprio che sarà presentata l'11 maggio alle 11.30 in diretta streaming dalla sala stampa della Santa Sede. Il documento sarà presentato da monsignor Rino Fisichella, presidente del pontificio consiglio per la promozione della nuova nvangelizzazione, e da monsignor Franz-Peter Tebartz-van Elst, delegato per la catechesi dello stesso dicastero vaticano.