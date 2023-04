Il Papa senza mascherina all'ospedale Gemelli, scatta la polemica

Papa Francesco filmato senza mascherina nel reparto pediatrico dell'Ospedale Gemelli durante la sua convalescenza

Un’onda social si è abbattuta su Papa Francesco. Ma questa volta non per la sua salute, bensì per una polemica scaturita poche ore dopo le sue dimissioni dall’Ospedale Gemelli di Roma. Dopo essere stato ricoverato per quella che il bollettino medico aveva definito una “infezione respiratoria”, il dibattito si è acceso per via della mascherina anti Covid che il Papa non avrebbe indossato durante la sua convalescenza in ospedale.