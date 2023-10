Il prete fa distribuire la comunione a una bimba: fedeli infuriati

La comunione data da una bimba. Scoppia la bufera in una chiesa nella Bergamasca

Il parroco di una chiesa della provincia di Bergamo è finito nel mirino dei fedeli e della sua stessa Curia per aver fatto distribuire la comunione a messa ad una bimba. I parrocchiani non credevano ai loro occhi quando si sono messi in fila per l'ostia e invece di trovarsi un sacerdote o una suora davanti si sono sentiti pronunciare la fatidica frase "il corpo di Cristo" da una bimba, una chierichetta. Don Eros Accorigi - si legge su Il Giornale - subito dopo la rivolta dei fedeli, ha spiegato che, a suo avviso, la bimbetta gli pareva "la più pura di cuore in mezzo a tanti peccatori" e ha anche raccontato da cosa fosse nata la sua scelta. "Ero rimasto senza ministro straordinario della Comunione. Ho pensato di chiedere alla bimba che mi stava servendo Messa come chierichetta".

Ma dalla Curia - prosegue Il Giornale - sono intervenuti il vicario generale don Davide Pelucchi e l’ufficio liturgico, esortando il parroco a non ripetere più questo comportamento. Sembra che la reazione nei confronti di Don Eros sia stata inevitabile dopo l’indignazione espressa dai "puristi" del diritto ecclesiastico che lo hanno definito addirittura un "orrore liturgico", e anche dai fedeli più "laici" per i quali comunque una cosa del genere non è "né ammissibile né comprensibile". Le regole della Chiesa recitano: "A poter sostituire o aiutare il prete nella distribuzione dell’Eucarestia sono solo i ministri straordinari, ad esempio, le suore".