Il sesso, caro Papa, non distrae da Dio anzi... a un certo punto arriva alla teologia dell'orgasmo

Il sesso non distrae da Dio

Ma il sesso, caro Papa,

non distrae da Dio, anzi

è la via migliore per trovarlo:

Dio a volte è nel filo d’aria

tra i capezzoli e la punta delle dita.

Il sesso non va consigliato

né sconsigliato a nessuno,

è un’avventura della mente,

prima di tutto.

Il sesso a un certo punto arriva

alla teologia dell’orgasmo, è il momento

in cui l’infinito passa nella carne:

l’altare dei gemiti è gremito di angeli.