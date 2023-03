Esselunga, Iper o Lidl? Ecco il supermercato più amato dagli italiani

Il supermercato più amato dagli italiani? Ecco la classifica completa

Guerra, crisi energetica, caro bollette e inflazione sono tutti fenomeni che spingono gli italiani a risparmiare sulla spesa quotidiana. Come? Facendo la spesa nei discount. L’associazione dei consumatori Altroconsumo ha condotto un'indagine, dalla quale è emerso qual è il supermercato più amato dagli italiani. Spoiler: non è Lidl. Anche se Altroconsumo dichiara che la scelta migliore (m più cara) sarebbe rivolgersi ai produttori locali per l’acquisto di una certa categoria di prodotti, come quelli freschi e a km 0. Il sondaggio di Altroconsumo ha raccolto le preferenze di 9mila persone e prevedeva la scelta di grandi supermercati, supermercati locali e discount.

Le caratteristiche delle catene di supermercati che gli italiani amano