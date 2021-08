Il Titanic si "scontra" con un iceberg per la seconda volta: 3 feriti al museo

Titanic, incidente un museo nel Tennessee (USA). Una replica dell'iceberg che affondò la nave crolla e ferisce tre persone

L'affondamento del Titanic è stato uno degli eventi più significativi del '900. Il translatantico partito da Southampton era tra le migliori navi del tempo ma il 15 aprile 1912, proprio durante il viaggio inaugurale, si è inabissato dopo uno scontro con un icerberg a largo di Terranova portando con sé migliaia di vite. Oggi l'incidente si è ripetuto, anche se in scala molto ridotta.

La CNN riporta che ieri sera negli USA è avvenuto un curioso incidente in un museo dedicato al Titanic. La struttura chiamata Tianic Museum Attraction si trova a Pigeon Forse, in Tennessee, e afferma di essere la più grande dedicata al celebre transatlantico. Tra le attrazioni ci sono una collezione di oggetti ritrovati sul relitto della nave valutata 4,5 milioni di dollari, una replica della Grande Scala di prima classe e un muro di ghiaccio a forma di iceberg che i visitatori possono anche toccare con mano. Proprio quest'ultimo è crollato provocando 3 feriti. Uno di essi è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Knoxville, a circa 50 km di distanza. Degli altri due visitatori coinvolti nel crollo, invece, non si conoscono le condizioni ma si sa che sono stati ricoverati in un vicino ospedale.

"Non ci saremmo mai aspettati che si verificasse un incidente come questo poiche' la sicurezza dei nostri ospiti e dei membri dell'equipaggio ha sempre la precedenza", hanno scritto i proprietari, Mary Kellogg Joslyn e John Joslyn, sulla sulla pagina Facebook del museo.