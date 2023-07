Il trucco del pulsante, la nuova truffa al supermercato

Il trucco del pulsante del pulsante al supermercato, di cosa si tratta?

"Questo stratagemma ingannevole prende di mira specificamente le persone che cercano diligentemente di risparmiare denaro frequentando negozi di alimentari economici alla ricerca di occasioni allettanti e promozioni su misura", scrive oipamagazine.it. Che spiega: "L’autore utilizza astutamente il nome di un rinomato supermercato per irretire i consumatori ignari".

A questo punto... "l’hacker utilizza una tattica ingannevole inviando un’e-mail che garantisce un compenso monetario all’adesione a un programma fedeltà. Cadendo nella trappola e facendo clic sul link ingannevole, comunemente indicato come truffa del pulsante, metti a repentaglio la sicurezza delle tue informazioni personali, inclusi i dati sensibili dell’account, poiché potrebbero essere inconsapevolmente consegnati ai truffatori".

Come non cadere in trappole di questo genere? "Per garantire la completa certezza, si consiglia di visitare il sito Web della catena corrispondente che offre il programma fedeltà per verificarne l’autenticità - sottolinea oipamagazine.it - Sebbene tali programmi esistano, è importante notare che i premi sono in genere sotto forma di merce piuttosto che di compenso monetario".