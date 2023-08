Impagnatiello, le ricerche choc sul web: "Come uccidere un feto col veleno"

Omicio Senago, il piano dell'orrore di Impagnatiello. Prima il feto e poi Giulia

Continua a far discutere l'omicidio di Giulia Tramontano, la 37enne uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello a coltellate a Senago, alle porte di Milano. Tre mesi sono trascorsi dal massacro della ragazza e del bimbo che portava in grembo, i carabinieri e la Procura dopo l'efferato omicidio - si legge su Repubblica - hanno lavorato a fari spenti. Non ci sono ancora risultati definitivi: quelli ad esempio della complicatissima autopsia su un corpo straziato da 37 coltellate e bruciato due volte prima di essere incellophanato, avvolto in sacchetti di plastica e gettato in quell’oscena discarica dietro a una fila di box che diventò pubblico altare di una processione laica. In quel luogo, ora c’è un murale per Giulia e Thiago, come la donna avrebbe voluto chiamare il suo bambino. Non c’è nemmeno la relazione definitiva degli esami tossicologici o quella delle analisi sui device elettronici del bartender: arriverà a settembre.

Ma le risposte cominciano ad arrivare alle domande residue, quelle rimaste dopo la confessione di Impagnatiello, ormai schiacciato dal lavoro degli investigatori e dalle goffe toppe messe al suo piano di morte. Quando, cioè, - prosegue Repubblica - ha iniziato a morire Giulia Tramontano? E da quanto tempo il compagno aveva maturato quel piano? Tracce di veleno per topo nei tessuti, dunque, compatibili con le due bustine trovate in casa.