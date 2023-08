Torino, bimba precipita dal quinto piano: passante-eroe la salva afferrandola

Torino, bimba precipita dal quinto piano di un palazzo. Salvata da un passante-eroe che l'ha afferrata

È viva per miracolo la bambina di 5 anni precipitata dal quinto piano di un palazzo in via Nizza 389, alla periferia di Torino stamani, sabato 26 agosto.

La piccola è stata trasportata, cosciente, all'ospedale infantile Regina Margherita. Ad attirare l'attenzione sulla piccola in pericolo sarebbe stato un ragazzo che era affacciato al balcone di un palazzo di fronte. Quando ha visto la piccola affacciarsi pericolosamente ha iniziato a urlare. Mattia Aguzzi, impiegato di 37 anni che stava passando per strada con la fidanzata ha assistito alla scena e, quando la bambina è caduta pochi secondi dopo, l’ha presa al volo e ha attutito l’impatto mentre una piccola folla seguiva il dramma dal marciapiede e dalle case vicine.

La bimba, che era in casa con i genitori, è rimasta appesa al balcone prima di precipitare, è stata ricoverata ma non è in pericolo di vita. L'"eroe", passato in osservazione al Cto per un sospetto trauma al torace a alle braccia, ha raccontato l'accaduto dal suo punto di vista: "Ho chiuso gli occhi e ho sperato".