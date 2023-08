Stupro Palermo, la vittima: "Stanca di chi mi giudica, avete rotto"

Stupro di gruppo a Palermo, la vittima rompe il silenzio: "Avete rotto, non giudicatemi"

Ha deciso di parlare, affidando il proprio sfogo anche alla propria pagina social e accusando chi stigmatizza i suoi video accusandola di essersi meritata la violenza. Si tratta della 19enne di Palermo stuprata la notte del 7 luglio al Foro Italico.

“Sinceramente sono stanca di essere educata, quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto la minchia con cose del tipo ‘ah ma fa i video su TikTok con delle canzoni oscene’, ‘è normale che poi le succede questo’, oppure ‘ma certo per come si veste’. Me ne dovrei fregare, ma non lo dico per me… Più che altro se andate a scrivere cose del genere a ragazze a cui succedono cose come me, e fanno post come me, potrebbero ammazzarsi. Sapete che significa suicidio?”.

E prosegue: “Già sapevo che qualcuno avrebbe fatto lo scaltro, ma io rimango me stessa e manco se mi pagate cambio. Perciò chiudetevi la boccuccia… Piuttosto che giudicare una ragazza stuprata”.

Stupro di gruppo a Palermo, l’ipotesi della vendita del filmato sulla violenza

Nel frattempo gli inquirenti e i carabinieri hanno trovato il video della violenza, che si sospetta sia stato venduto a qualcuno sulla rete, nel telefono di Angelo Flores, l’aggressore che per primo ha parlato.