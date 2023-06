Impagnatiello, madre complice o vittima? Bruzzone: "Manipolata dal figlio"

Omicidio Senago, la mamma di Alessandro Impagnatiello vittima o complice della tragedia? Parola agli esperti

Il seme del dubbio. Un dubbio atroce che colpisce ancora una volta la vicenda di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. E che riguarda Sabrina Paulis, la madre dell’assassino. Tutti la conoscono per le lacrime copiose versate nell’intervista a La Vita in Diretta, nella quale ha dipinto il figlio come un “mostro”.

Ma ora la donna è diventata protagonista di un ulteriore dettaglio fatto emergere dalle indagini: lunedì 29 maggio, due giorni dopo l’omicidio di Giulia Tramontano, Impagnatiello si sarebbe recato insieme a lei in un bar poco distante dal luogo del ritrovamento del cadavere, per chiedere se, all’esterno del locale, ci fossero delle telecamere di sorveglianza. Il gestore del bar, interrogato dai carabinieri, avrebbe confermato questa circostanza.

Da qui, come in un domino, una serie di domande: Sabrina Paulis è coinvolta nell’omicidio di Giulia Tramontano? E se sì che ruolo ha avuto? Il rapporto con il figlio è tale da far pensare che la donna abbia in qualche modo fatto parte del depistaggio messo in atto da Impagnatiello?

Tante domande ancora senza risposta, su cui la Procura farà luce. Al momento nessuna contestazione di favoreggiamento è stata mossa, ma chi è davvero Sabrina Paulis? Dobbiamo credere alle sue lacrime?