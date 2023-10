In Italia aumentano le famiglie in stato di povertà assoluta

Aumentano le famiglie che vivono in povertà assoluta. Il report Asvis fa il punto sull'emergenza

Negli ultimi anni la quota di famiglie in condizioni di povertà assoluta è aumentata. Infatti, circa 2 milioni di nuclei familiari - all'interno dei quali vivono circa 1.400.000 minori - vivono "intrappolate" da questo stato di indigenza. Inoltre, secondo lo studio realizzato da A.S.V.I.S., In Italia la forbice delle disuguaglianze tra le fasce di popolazione più abbiente e quelle meno si allarga sempre di più.

Segnali preoccupanti arrivano – secondo lo studio - dall’abbandono scolastico, pari all’11,5% e dalla disoccupazione giovanile, che tocca punte del 23,7%. Dati questi cui fa da triste corollario il dato dei Neet (giovani che non studiano e né lavorano) i quali sono circa 1,7 milioni.

In merito, Pensiero Popolare Italiano - riferendosi alla legge Finanziaria del 2024 - ha definito la stessa: “Una manovra finanziaria che non risponde alle reali priorità degli italiani" come ribadito dal Presidente del partito, Fabio Desideri, che ha invitato la cittadinanza a prendere conoscenza del progetto che Pensiero Popolare Italiano ha in programma di presentare il prossimo 15 novembre a Roma.