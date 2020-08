Incendi, L'Aquila: nella notte roghi verso il centro abitato e gente in strada

E' stata una lunga notte di preoccupazione all'Aquila per gli incendi, di origine dolosa, divampati lo scorso 30 luglio a Fosso delle Pescine, nei pressi della frazione di Arischia, e sabato a Monte Cozza, zona frazione di Cansatessa e Pettino, con le fiamme a 200 metri dai popolosi quartiere del capoluogo. Secondo Abruzzo Web a Pettino questa notte molte persone in strada lungo via del Castelvecchio, via Sfrizzoli e in altre che sono alle pendici della pineta. C'è timore che le fiamme possano arrivare alla zona di Madonna Fore e San Giuliano, molto frequentata dagli aquilani, già colpita dal rogo devastante del 2007.