Los Angeles brucia ancora, nuovo incendio a nord della città: 31mila evacuati

Usa: nuovo incendio a Nord di Los Angeles, 31 mila evacuati

Non c'è tregua per la regione di Los Angeles dove un nuovo incendio si sta espandendo molto velocemente a circa 56 km a nord, nei pressi del lago Castaic, vicino alla città di Santa Clarita. L'incendio è alimentato dai forti venti secchi di Santa Ana che stanno attraversando la zona, costringendo le autorità a far evacuare almeno 31 mila residenti nell'area, e dove le fiamme stanno letteralmente divorando le colline circostanti, diffondendosi rapidamente fino a coprire più di 2mila ettari. "Abbiamo visto la devastazione causata dalle persone che non hanno seguito quegli ordini negli incendi di Palisades ed Eaton. Non voglio vedere la stessa cosa qui nella nostra comunità. Se avete ricevuto un ordine di evacuazione, per favore uscite", ha dichiarato Robert Jensen, del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. Ha esortato tutti coloro che si trovavano nell'area colpita dal nuovo incendio, soprannominato l'incendio di Hughes, ad andarsene immediatamente.

La massima attenzione va anche al centro di detenzione di Pitchess a Castaic, di cui lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, ha ordinato l'evacuazione, con circa 500 detenuti già trasferiti in una struttura vicina. Luna ha inoltre riferito all'emittente Kcal9 che circa 4.600 detenuti in altre prigioni della zona si stanno rifugiando in loco, assicurando che degli autobus sono disponibili nel caso in cui le condizioni cambiassero e avessero dovuto essere trasferiti anche loro. Il governatore della California Gavin Newsom, oggetto di vive critiche da parte del presidente Donald Trump per la sua gestione degli incendi di Los Angeles, ha dichiarato di aver ordinato ai funzionari di agire. "Sono state impiegate risorse statali per l'incendio di Hughes nell'Angeles National Forest per assistere nella risposta federale", ha assicurati. "Continueremo a monitorare attentamente la situazione e forniremo al governo federale tutto ciò di cui ha bisogno per spegnere questo incendio", ha aggiunto Newsom.

Elicotteri e aerei stanno lanciando acqua e ritardante sull'incendio, anche con l'intervento di due Super Scooper, enormi aerei anfibi in grado di trasportare centinaia di litri di acqua. Nel contempo le squadre del Los Angeles County Fire Department e dell'Angeles National Forest stavano affrontando l'incendio con mezzi di terra. La California Highway Patrol ha invece riferito che a causa dell'incendio una sezione della superstrada I5, che corre lungo la costa occidentale degli Stati Uniti, è stata chiusa. Questo nuovo incendio è scoppiato mentre nei giorni scorsi la grande area di Los Angeles è stata devastata da due enormi incendi che hanno ucciso più di 24 persone e distrutto migliaia di abitazioni e infrastrutture.