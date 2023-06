Incidente Casal Palocco, il doppio sorpasso fatale a 160 km/h. Nuovi guai

Incidente Casal Palocco, i tre punti oscuri e la doppia versione dei fatti

Il caso dello scontro tra auto a Roma, nel quartiere di Casal Palocco, costato la vita al piccolo Manuel, continua a far discutere e si cerca di risalire all'esatta dinamica dei fatti. Intanto - si legge sul Corriere della Sera - emergono alcuni retroscena fin qui inediti su questa drammatica vicenda.

Dopo lo scontro, nessuno dei cinque ragazzi sulla Lamborghini ha telefonato per richiedere subito l'intervento dei soccorsi per il bambino, la mamma e la sorellina ancora bloccati nella Smart dopo l’impatto. Un comportamento che sarà valutato nel prosieguo delle indagini. Per l’accusa, il 20enne alla guida dell'auto, andava a circa 110 chilometri orari e nei minuti precedenti allo scontro avrebbe effettuato due sorpassi a 160 km/h, in una strada in cui il limite massimo è di 30.