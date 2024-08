Incidente nel Napoletano: indagati per omicidio stradale il compagno e la madre della piccola di 8 anni morta

Smart ribaltata a Giuliano, morta una bambina: indagati madre e compagno per omicidio stradale

Anche la madre della bambina di 8 anni morta nel tragico incidente stradale avvenuto ieri, domenica 25 agosto, a Giuliano in Campania (Napoli), è indagata per omicidio stradale. La Smart Fortwo sulla quale viaggiava la piccola si è ribaltata e ne ha provocato la morte. A bordo dell'auto c'erano il compagno della madre, la madre e la sorella di 16 anni. In tutto quattro persone in una vettura omologata per due.

La mamma della vittima è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale. Si trovava nel sedile del passeggero con in braccio la figlia quando è avvenuto l'incidente. Non aveva la cintura di sicurezza agganciata, cosa che potrebbe essere risultata fatale per la bambina. Sul suo corpo senza vita sarà effettuata l'autopsia per stabilire meglio le cause della morte. L'altra figlia era nel bagagliaio dell'auto e se la dovrebbe cavare con qualche ferita poco profonda.

Con la stessa ipotesi di reato è indagato anche il guidatore, ovvero il compagno della donna e non il padre delle bambine. L'uomo, Francesco D'Alterio di 47 anni, guidava senza patente un veicolo senza assicurazione. Per questi motivi è stato arrestato e condotto in carcere, dal quale era uscito il giorno prima per scontare una condanna per furto ai domiciliari.

A provocare l'incidente, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Varcaturo e di Giugliano, potrebbe essere stata l'alta velocità su cui viaggiava la Smart. Oppure una manovra azzardata. Un altro elemento che avrebbe potuto provocare il ribaltamento dell'auto potrebbe essere l'eccessivo peso di cui era caricata, visto l'omologazione per due.