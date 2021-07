Incidente mamma Costacurta, macchina va a sbattere e muore sul colpo

Madre di Costacurta muore in un incidente: Margherita Beccegato, 87 anni, ha avuto un incidente in macchina, probabilmente legato a un malore improvviso, e andando a sbattere contro una cancellata è morta sul colpo

É morta in un incidente stradale a Cavaria Con Premezzo (Varese) Margherita Beccegato, la madre 87enne dell'ex giocatore del Milan e della Nazionale Alessandro, detto Billy, Costacurta. L'episodio, confermato all'AGI dal sindaco del comune varesino Franco Zeni, è accaduto intorno alle 9.20 in via Padre Reginaldo Giuliani, quando l'anziana donna, residente a Jerago con Orago (Varese), ha perso il controllo dell'auto, verosimilmente per un malore improvviso, ed è andata a sbattere contro una cancellata.

Dalle prime indagini, la donna sarebbe morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, oltre agli agenti della Polizia locale e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Busto Arsizio coordinata dal capitano Annamaria Putortì e dal suo vice, il capitano Antonio Saponaro. I famigliari della donna sono stati avvisati del tragico incidente, che non ha coinvolto altre persone. Ora verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Il lutto ha coinvolto l'intera famiglia di Costacurta, anche la moglie Martina Colombari.

La carriera di Costacurta

Con la bellezza di 663 presenze, divise per 20 stagioni, in Serie A col Milan, Alessandro “Billy” Costacurta ha legato la sua intera carriera calcistica alla città di Milano. Il palmarès del giocatore è ricolmo di trofei: sette Scudetti; una Coppa Italia; cinque Supercoppe italiane, cinque Champions League; quattro Supercoppe europee; e, infine, due Supercoppe intercontinentali. Il totale? 24 titoli, una quantità e una qualità enorme. Anche se con la Nazionale non è riuscito a portare a casa tanti successi quanti col Milan, Billy può comunque vantare 59 presenze in attivo e due gol realizzati.