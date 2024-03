Incidente per un bus Flixbus sull'A1: un morto e sei feriti

Incidente stradale della notte per un pullman di Flixbus tra Modena Sud e Valsamoggia. Nell'urto è morto un 19enne di origini congolesi e si sono registrati 6 feriti

Un incidente stradale si è verificato stanotte attorno alle 3 in autostrada A1 tra Modena sud e Valsamoggia in direzione sud e ha visto coinvolto un pullman di linea Flixbus. Tra i passeggeri si è registrato un morto e sei feriti, tra cui uno è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. La persona deceduta è un 19enne di origini congolesi.

La dinamica non è ancora chiara e sul posto ci sono i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la polizia Stradale. Secondo quanto appreso, il mezzo ha urtato la barriera laterale attorno alle 2.15 non coinvolgendo altri mezzi. Gli altri viaggiatori sono stati accompagnati in una area di servizio dove poi li ha raggiunti un altro mezzo. Si sono registrate lunghe code.