Incidente stradale sulla A1, Tir va a fuoco. L'intervento dei Vigili del Fuoco

Incidente stradale sulla A1, traffico paralizzato, l'intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi e dalla sede centrale, sono intervenuti alle ore 15:45 nel tratto autostradale A1 al km 357 direzione Sud, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di generi alimentari, che si è ribaltato andando a bloccare completamente l’intera corsia. Ecco le immagini.



Incidenti: a fuoco Tir, chiusa A1 nell’Aretino. Lunghe code

Un mezzo pesante ha preso fuoco lungo il tratto aretino della A1 tra Valdarno e Arezzo e per questo è stata disposta la chiusura del tratto autostradale in entrambe le direzioni di marcia, con code che hanno superato i 10 chilometri. Non ci sono feriti. Il camionista ha già fatto in tempo a scendere e allontanarsi prima che dal mezzo si generassero le fiamme.

"All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 11 km di coda verso Roma e 1 km di coda all'uscita obbligatoria di Valdarno", si legge in una comunicazione di Autostrade per l'Italia che ha disposto la "distribuzione dell'acqua agli utenti in coda".