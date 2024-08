Incidente sul lavoro in provincia di Taranto: un 33enne è morto folgorato

Incidente sul lavoro, morto un 33enne impiegato in un'azienda agricola. Sembra che stesse maneggiando una pompa a immersione quando è stato folgorato

Nella mattina di oggi, lunedì 5 agosto, un ragazzo di 33 anni è morto folgorato mentre stava lavorando. Era impiegato in un'azienda agricola nella zona rurale di Pagliano, in provincia di Taranto, e stava effettuando alcuni lavori a un'elettropompa di campagna. Poi, la tragedia. Sembra che il 33enne sia morto sul posto: all'arrivo dei soccorsi, per lui non c'era più nulla da fare. Oltre che al personale del 118 e dello Speasal (il Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro), sono intervenuti anche i carabinieri, il servizio Asl per la sicurezza dei luoghi di lavoro e la Procura della Repubblica di Taranto.

Sembra che la vittima stesse utilizzando una pompa a immersione. L'esplosione che ne ha provocato la morte, ha, anche, ferito gravemente il fratello del 33enne, che è stato trasportato all'ospedale di Castellaneta. Riporta delle ustioni profonde, per questo sarà trasferito al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Brindisi. Il padre dei due (della vittima e del ferito) si è salvato uscendone illeso. Nel momento dello scoppio, l'uomo si era allontanato qualche istante stando a quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.