Incidente Zanardi, perizia: nessun guasto ai freni.Alex è in terapia intensiva

Alex Zanardi, ricoverato all'ospedale San Raffaele in terapia sub intensiva, continua la sua battaglia per la vita, dopo aver subito due interventi. Intanto arriva la perizia sul tragico incidente dello scorso 19 giugno: "i freni funzionavano, l'handbike non era guasta". La bici del pilota paralimpico - si legge su Repubblica - era regolarmente funzionante prima dell’impatto con il camion che trasportava cereali e che stava risalendo la strada statale 146 in direzione di Pienza, nella Val d’Orcia senese, lo scorso 19 giugno.

I freni erano in ordine e non c’è stata nessuna foratura alle gomme della bici condotta da Zanardi, che viaggiava in direzione opposta, verso San Quirico assieme ad altri atleti che partecipavano alla staffetta benefica “Obiettivo tricolore”. E nel tratto in cui è avvenuto l’incidente, il chilometro 39, il manto stradale non presentava problemi tali da poter essere determinante nella dinamica dell’impatto. Insomma - prosegue Repubblica - l’incidente sarebbe stato causato dalla condotta di guida e non da un guasto: la handbike avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il mezzo pesante.