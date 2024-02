Incidenti in A22 e A1: maxi ingorghi nella nebbia. Autostrada chiusa, feriti

Tamponamenti in A22, chiuso in entrata tratto di 70 km: persone estratte dalle lamiere

A causa dello sciame di tamponamenti che si sono verificati per la nebbia tra Reggiolo e Carpi in A22, tra i km 285 e 300 in entrambe le direzioni, l'Autostrada del Brennero è stata chiusa, in entrata, per precauzione per una settantina di chilometri: dal casello di Nogarole Rocca a Campogalliano.

I vigili del fuoco hanno estratto alcune persone rimaste intrappolate nelle lamiere. L'incidente ha coinvolto in totale un centinaio di veicoli ed è stato causato dalla scarsa visibilità per nebbia. Diverse persone sono rimaste ferite, nessuna in maniera grave. La decisione di chiudere il tratto in entrata è stata presa per ridurre la pressione. Progressivamente verranno riaperti gli svincoli, via via che la situazione si risolverà. Poco dopo le 8 si è verificato un incidente tra due tir e un tamponamento di varie auto al seguito. Lo scontro è avvenuto al km 293 in direzione sud, tra Reggiolo e Carpi. I soccorritori sono poi intervenuti anche per un secondo incidente al km 288, sempre in direzione sud, che ha coinvolto mezzi pesanti. Oltre al tamponamento a catena in A22, si è registrato anche un altro incidente che ha bloccato la circolazione e creato importanti disagi sull'A1, tra Reggio Emilia e Modena, al km 153.

Maxi tamponamento sulla A21, due morti: autostrada chiusa

E' invece di due morti e diversi feriti il bilancio di un tamponamento a catena avvenuto lungo la A21, in provincia di Brescia. Nel tamponamento mortale tra Pontevico e Manerbio della A21 Torino-Brescia, sono rmaste coinvolte almeno 50 persone. L'incidente è avvenuto in condizioni di scarsa visibilità a causa della nebbia. Areu ha inviato sul posto 5 mezzi di soccorso avanzato e 13 ambulanze. Al momento si confermano oltre 50 persone coinvolte tra cui 2 persone decedute. Il personale sanitario e i soccorritori stanno procedendo con le valutazioni sanitarie e le ospedalizzazioni dei pazienti.

Due, in particolare, gli scontri segnalati dal 118. Il primo alle 8.54 in direzione Torino-Brescia, che ha visto coinvolto un mezzo pesante, il secondo alle 10.20 in direzione opposta, che ha coinvolto 7 persone Coinvolte 7 persone, di cui 5 uomini tra i 45 e i 57 anni e una donna di 66 anni.